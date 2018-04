Ex-presidente do governo catalão, que se encontra exilado, partilhou alegria no Twitter.

Carles Puigdemont, o ex-presidente do governo catalão que se encontra exilado na Alemanha, comemorou nas redes sociais a vitória do Barcelona este sábado, na Taça do Rei.



O político, que trava uma batalha nos tribunais germânicos no sentido de não ser deportado para Espanha (onde acabaria detido pelas autoridades de Madrid), partilhou uma foto de Iniesta a comemorar um dos cinco golos marcados pelos catalães ao Sevilha, acompanhada de dois emojis.