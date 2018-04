Sobrinha de Teo Gutiérrez atingida mortalmente por bala perdida

A criança foi vítima de uma bala perdida numa tentativa de assalto.

A sobrinha de Teo Gutiérrez, antigo avançado do Sporting e de momento ao serviço do Junior Barranquilla, da Colômbia, faleceu esta sexta-feira, vítima de uma bala perdida numa tentativa de assalto.



De acordo com a imprensa colombiana, a criança de apenas dois anos foi atingida quando os criminosos dispararam para dentro da habitação onde esta se encontrava.



De relembrar que o colombiano de 32 anos actuou em Portugal ao serviço do Sporting na época 2015/16, tendo realizado 32 jogos e marcado 15 golos.