Há muito se fala da eventual renovação de contrato de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, um promessa de Florentino Pérez ainda antes da final da liga dos Campeões do ano passado, disputada em Cardiff, que foi sendo consecutivamente adiada. Mas parece que agora vai mesmo avançar.Segundo escreve esta sexta-feira o jornal 'As', os primeiros passos para a renovação de contrato do internacional português já foram dados. De acordo com a publicação, o diretor geral do clube merengue, José Ángel Sánchez, já terá informado Cristiano Ronaldo, havendo intenção de renovar ainda antes do Mundial'2018.Ronaldo tem estado em alta, é o homem golo do Real Madrid, continua a, e o clube da capital espanhola não o quer perder, dando assim início ao processo de renovação. Ronaldo passará dos atuais 21 milhões de euros por ano para os 30 milhões de euros mais dois por objetivos. Uma melhoria que, no entanto, ainda o deixa longe dos 45 milhões de euros/ano auferidos por Messi no Barcelona.O salário anual do internacional português deverá aumentar, já a duração de contrato, válido até 2021, não deverá sofrer alterações.