Jonas falha jogo com o Estoril

Rui Vitória confirma ausência

Rui Vitória avançou esta sexta-feira que Jonas não vai estar disponível para o jogo com o Estoril marcado para sábado (20h30).



"Isto do futebol é fantástico... quando mudámos o sistema era porque o Jonas nao encaixava no 4x3x3. Agora é porque não joga... Não temos uma visão específica sobre um jogador porque ao alterar o sistema foi por uma visão mais colectiva. O Jonas nem convocado vai ser. Vai jogar outro jogador. Se tivermos de jogar com dois avançados também temos soluções. É curioso porque começaram esta discussão porque o Jonas não tinha caracteristicas para o 4x3x3 e fartou-se de marcar golos. Agora é o Jonas que tem características para o 4x3x3", disse o treinador na conferência de imprensa.



O internacional brasileiro está a contas com uma lombalgia que começou a apoquentá-lo com maior incidência já durante o aquecimento do último embate com o V. Setúbal, no Bonfim. Desde então, o artilheiro praticamente não fez um treino completo sem qualquer tipo de limitações. Perante isto também não será opção para o encontro na Amoreira.