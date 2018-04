Francisco J. Marques: «Há uma bancada no Estoril só para as claques do Benfica»

Francisco J. Marques aproveitou as críticas aos incidentes que envolveram adeptos do Benfica após o clássico de domingo para apontar o dedo à forma como os encarnados anunciaram a venda de ingressos para o jogo no Estoril e que, a seu ver, denunciam o "apoio ilegal" por parte do clube da Luz às suas claques.Essas entradas, comercializadas a 15 euros, têm a sua venda restrita com a seguinte justificação: "Por motivos de segurança e por indicação da GNR, esta categoria de bilhetes destina-se apenas a Sócios do SL Benfica com Lugar no Piso 0, Bancadas Sagres e Red Power". Ou seja, os espaços onde, alegadamente, se situam os No Name Boys e Diabos Vermelhos."Convém perceber se é verdade que a GNR, por motivos de segurança, deu essa indicação. Não foi possível falar com a tenente Edna Almeida entre as 14 e as 17 horas, mas vamos voltar a tentar. Há uma bancada no Estoril que é só para as claques do Benfica. É o que o FC Porto e outros clubes fazem com as suas claques legais. Toda a gente sabe e finge que não acontece. E querem convencer-nos de que são sérios? Que as provas desportivas assim são normais, e cumprem os regulamentos? Está tudo trocado, está tudo baralhado… isto só entra nos eixos quando o Benfica for um competidor igual aos outros"", disparou o diretor de comunicação dos azuis e brancos, na sequências das suas recorrentes intervenções procurando denunciar o suposto apoio do emblema da Luz, à margem da lei, aos seus grupos organizados de apoio que não estão inscritos no IPDJ.