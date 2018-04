Se esta época acabasse agora, a Champions 2018/19 seria assim

Quem estaria na Champions neste momento:



ESP: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid e Valencia

ALE: Bayern*, Schalke, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund

ENG: Manchester City*, Manchester United, Liverpool e Tottenham

ITA: Juventus, Nápoles, Roma e Lazio

FRA: Paris SG* e Monaco

RUS: Lokomotiv Moscovo e Spartak Moscovo

POR: FC Porto

UCR: Shakhtar Donetsk

BEL: Club Brugge

TUR: Galatasaray



*Garantiram lugar no Pote 1 na condição de campeão de uma das sete principais ligas europeias





Nesta altura do campeonato, também é possível saber algumas das equipas que ocupariam os lugares no playoff e na 3.ª pré-eliminatória, por exemplo. O Benfica, actual segundo classificado da Liga NOS, seria um dos emblemas que iria para a penúltima ronda de qualificação se o campeonato terminasse agora.



Quem estaria na 3.ª pré-eliminatória neste momento:



FRA: Lyon

RUS: Krasnodar

POR: Benfica

UCR: Dínamo Kiev

BEL: Anderlecht

Os vários campeonatos europeus caminham para o fim e, naturalmente, começam a ficar definidos. Nesse sentido, as competições europeias da próxima temporada também ganham forma. Olhamos aqui para a Liga dos Campeões 2018/19, que teria esta composição caso as várias ligas terminassem hoje.Estas são as 24 vagas directas para a fase de grupos (a que acrescem mais duas para o vencedor da prova e ainda da Liga Europa), restando depois seis que serão preenchidas nas várias pré-eliminatórias. O FC Porto, como líder do campeonato português, entraria na fase de grupos caso a Liga NOS tivesse acabado este fim de semana.Para já, sete equipas (as que estão assinaladas a negrito) já garantiram mesmo um lugar na Champions 2018/19, havendo outras que o farão em breve, dada as vantagens pontuais.