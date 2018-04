Camacha acusa Maniche de incumprimento contratual

Clube da Madeira fala num "dos piores momentos" da sua história.

No ano passado, Maniche foi apresentado como investidor da SAD do Camacha, um clube madeirense que milita no Campeonato de Portugal, por o projecto envolver uma vertente social, conforme contou a Record. Mas o clube insular vem agora dizer que os "compromissos publicamente assumidos" pelo antigo internacional português "não foram integralmente cumpridos" e que o Camacha "invocou, expressamente, o incumprimento contratual, optando por não tornar pública essa decisão apenas para proteger a equipa de futebol sénior, evitando que se agravasse o ambiente de instabilidade."



No comunicado emitido esta segunda-feira, e assinado pelo presidente Celso António de Almeida e Silva, é também referido que este é "um dos piores e mais dolorosos episódios" da história do clube.



Leia o comunicado na íntegra:



"A Direcção e todos os órgãos sociais da Associação Desportiva da Camacha, complementando a acção do Estado na promoção da cultura física e do desporto, dando especial atenção à formação humana e integração social, desenvolveram, sempre, um trabalho responsável de organização interna, rigor e equilíbrio financeiro, crescimento e estabilidade desportiva, no qual foram lançados os alicerces para um projecto futuro, legitimamente ambicioso, no futebol sénior, que ganhou forma em Agosto de 2017, com a celebração de contrato que, ainda antes da constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), permitia a entrada de novo parceiro, português, figura do futebol nacional e internacional, que manifestava preocupações sociais e se apresentava com disponibilidade para a gestão desportiva e investimento financeiro, para respeitar a grandeza da instituição, os seus activos humanos, a sua verdadeira história e a da terra onde pela primeira vez se jogou futebol em Portugal.



A verdade, porém, é que os compromissos assumidos publicamente com a Associação Desportiva da Camacha não foram integralmente cumpridos, num percurso de grande instabilidade e ausência que, para além do mais, prejudicou decisivamente o desempenho desportivo, dando lugar a uma inédita descida de divisão da equipa de futebol sénior que há mais anos permanecia neste patamar do futebol português.

A situação tornou-se de tal modo insustentável que a Associação Desportiva da Camacha, formalmente, invocou, expressamente, o incumprimento contratual, optando por não tornar pública essa decisão apenas para proteger a equipa de futebol sénior, evitando que se agravasse o ambiente de instabilidade.

Neste momento, um dos mais tristes da história da Associação Desportiva da Camacha, a Direcção dirige-se a todos os sócios e simpatizantes para dizer que agora é tempo de reflectir e pensar o futuro, num processo em que todos aqueles que vivem a instituição, a freguesia e o concelho, terão de se envolver, tudo isto sem nunca deixar de responsabilizar aqueles que, não honrando compromissos assumidos e contratos celebrados, contribuíram decisivamente para um dos piores e mais dolorosos episódios da nossa história.



Camacha, 16 de Abril de 2018



O Presidente da Direcção,



Celso António de Almeida e Silva"