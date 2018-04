"La Casa Nostra" e "Ultras Sur" envolveram-se num acerto de contas combinado num lugar remoto, antes da partida.

O futebol desperta, por vezes, instintos bastante primários. Certamente foram esses que inspiraram as claques "La Casa Nostra" (do Málaga) e "Ultras Sur" (do Real Madrid) a marcar uma batalha antes da partida deste domingo, bem ao estilo das lutas de antigamente, para ajuste de contas.





Arranged fight 15.04.2018

Real Madrid (Ultras Sur) vs. Malaga (La Costa Nostra)

10x10

Win Ultras Sur (in black) pic.twitter.com/YE2INauOtt — HooligansTV (@HooligansTV1) April 15, 2018

As regras eram simples e não podiam ser quebradas, garante a imprensa espanhola: dez contra dez, em luta corpo a corpo, sem o uso de armas. O encontro, esse foi marcado num lugar remoto, fora da cidade de Málaga, onde iria decorrer, horas depois, a partida entre as duas equipas.O combate foi encarado de forma tão "oficial" que as "equipas" tinham t-shirts criadas para o efeito e cores definidas: ganharam os que Merengues (Ultra Sur), que vestiam de preto, numa dura luta com os azuis (La Casa Nostra), que tinham a inscrição "Luta, Sangra, Vence" na camiseta.Para a posteridade ficaram as fotografias do confronto, que foram orgulhosamente partilhadas nas redes sociais.