O presidente do Sporting também não estará no encontro com o Boavista, em Alvalade.

Bruno de Carvalho não vai estar este domingo no Restelo, no jogo do Sporting com o Belenenses, nem no próximo, em casa com o Boavista. O presidente esteve nos núcleos de Arganil e Soure, onde fez questão de explicar o porquê das ausências.





"Para que não haja especulações, eu hoje não vou ao jogo porque não quero, até porque tenho lá a representar-me a estrutura em que confio em absoluto. E no próximo jogo do campeonato também não vou porque espero estar em Saragoça a ganhar a UEFA Futsal Cup", disse Bruno de Carvalho.



O último jogo onde o presidente esteve foi em casa com o Paços de Ferreira, onde foi assobiado e criticado pelos adeptos.