Jonas está convocado mas Rui Vitória anuncia três cenários possíveis para o avançado

Rui Vitória anunciou que Jonas está convocado para o Benfica-FC Porto de domingo (18 horas) mas sublinhou que a dúvida quanto à disponibilidade do avançado se mantém."Jonas vai estar convocado e três cenários se colocam. Se fosse hoje, possivelmente não jogaria. Amanhã poderá jogar a tempo inteiro, poderá estar no banco e entrar ou não estar em condições para ir a jogo", disse o técnico encarnado.Questionado sobre como foi preparar o clássico com a incerteza em torno de Jonas, Rui Vitória rejeitou qualquer drama: "O nosso trabalho é tão inclusivo que não estar um jogador ou outro não é por aí que vamos arranjar um drama. É uma oportunidade que outro jogador tem para trabalhar naquela posição. Se não estiver Jonas amanhã, é mau para todos, mas não iremos lamentar isso em demasia. Jogará outro, não digo quem."