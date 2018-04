Jorge Jesus esclareceu as suas palavras no final do Sporting-Paços de Ferreira, quando afirmou que estava do lado dos jogadores e do Sporting. Questionado sobre se tal declaração significava que não estava do lado de Bruno de Carvalho, o treinador leoninou explicou.





"Nós estamos aqui para defender o Sporting, o Sporting é mais importante que tudo, e quando digo nós digo eu, jogadores, presidente e massa associativa", referiu na conferência de antevisão à receção ao Atlético Madrid (quinta-feira, às 20h05), para a 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa.A crise no Sporting foi, naturalmente, um tema muito comentado na conferência, com Jesus, questionado sobre se os futebolistas iriam entrar em campo com receios de novas críticas depois do post de Bruno de Carvalho logo após o jogo em Madrid, a lembrar a estaleca da sua equipa: "Quem está nesta vida e tem uma formação, como eu, de catorze, quinze anos, isso não se coloca. Faz parte da profissão. Durante as nossas carreiras vamos errar e estamos sujeitos à crítica. A diferença para os clubes não tão grandes está também nisto, a forma como sabem passar por estas situações, que ao longo das suas carreiras vão acontecer."