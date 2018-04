João Capela absolvido no caso da tradução de insulto

João Capela foi absolvido pelo Conselho de Disciplina (CD) de uma eventual divergência nos factos relatados na elaboração do relatório do Tondela-Sporting, que terminou com a vitória dos leões por 2-1.

Na altura, o juiz lisboeta justificou a expulsão de Murilo, avançado da equipa da casa, com insultos que este lhe dirigiu. "És uma vergonha" e "hijo de p...", descreveu Capela no relatório. O problema é que Murilo é brasileiro e não espanhol, pelo que o idioma utlilizado causou estranheza e levou à abertura de um processo disciplinar.

Agora, a secção profissional do CD ordenou o arquivamento do processo, "por inexistência de indícios da prática de qualquer infracção disciplinar".