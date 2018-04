"Triste". É assim que Filipe Soares Franco se sente perante a crise que está a afetar o clube leonino."Quando me candidatei os valores não eram estes, eram praticamente os opostos. A forma como o Sporting é gerido e estruturado é algo em que não me revejo, mas não estou a criticar ninguém" afirma o antigo presidente que ainda deixa um apelo: "Os órgãos sociais têm de entender-se e encontrar a melhor solução. Estamos numa fase complexa da época".Pedindo aos adeptos que "apoiem a equipa", o antigo dirigente ainda lembra os objetivos desportivos que estão em cima da mesa. "Há muita coisa importante em jogo, na vida desportiva e financeira do clube. O Sporting pode chegar à final da Taça de Portugal, vai lutar pela meia-final da Liga Europa, e ainda pode chegar ao 2.º lugar no campeonato, e isso pode ser muito importante a nível financeiro", sublinha.