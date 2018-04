O Benfica anunciou que vai apresentar participações disciplinares junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e queixas no Instituto Português do Desporto e Juventude contra a SAD portista e o seu agente desportivo, Oficial de Ligação aos Adeptos, Fernando Saúl. Os encarnados consideram que as declarações proferidas após o encontro com o V. Setúbal representam um incentivo "ao ódio e uso da violência".Leia o comunicado na integra:"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD irá apresentar participações disciplinares junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e queixas no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) contra a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD e o seu agente desportivo, Oficial de Ligação aos Adeptos, Fernando Saúl.Estas queixas serão apresentadas na sequência das graves declarações proferidas em três publicações injuriosas no Facebook de Fernando Saúl após o final do jogo entre o Vitória Futebol Clube e o Sport Lisboa e Benfica, com a agravante de incitar – de uma forma totalmente irresponsável – ao ódio e uso da violência quando de forma expressa refere: "Não vai a bem um dia vai ter que ser a mal…"Acresce que estas declarações são ainda mais inaceitáveis e inapropriadas vindas de quem tem a responsabilidade e as funções de participar nas reuniões conjuntas de organização de jogos."