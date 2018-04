Dragões ao ataque: «E porque eles ainda não foram presos, Setúbal pareceu Mogadíscio»

Depois de Francisco J. Marques ter ontem criticado , ainda que indiretamente, a decisão de marcar penálti a favor do Benfica nos descontos no jogo frente ao V. Setúbal, este domingo o FC Porto voltou ao tema através da sua newsletter diária."Eles ainda não foram presos. E porque eles ainda não foram presos, Setúbal ontem pareceu Mogadíscio. E porque eles ainda não foram presos, a verdade desportiva da Liga portuguesa continua a ser uma miragem. E porque eles ainda não foram presos, o FC Porto terá de entrar hoje em campo com o brio de sempre, com o orgulho de sempre, com a força de sempre, e sobretudo com o sentimento de revolta de quem sabe que é melhor e de quem tem a certeza de que terá de continuar a lutar contra tudo e contra todos por um título que, em qualquer país menos em Portugal e na Somália, já seria seu por direito há muito tempo", pode ler-se no 'Dragões Diário'.O FC Porto recebe esta tarde o Aves (18 horas).