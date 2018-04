Sporting prepara-se para jogar com a equipa B diante do Paços de Ferreira

Com 19 jogadores do Sporting prestes a ser suspensos devido às críticas públicas feitas, em conjunto, a Bruno de Carvalho , os leões preparam-se para defrontar o Paços de Ferreira, na segunda-feira (20h15), com a esmagadoria maioria de elementos proveniente da... equipa B.Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Doumbia, Wendel, Coentrão e Ristovski são os 19 elementos da formação principal que subscreveram o comunicado e que ficaram na mira do presidente, que anunciou que todos os que tiveram tal gesto serão "imediatamente suspensos" . Do plantel principal, estão apenas disponíveis Luís Maximiliano, André Pinto, Mathieu, Lumor, Petrovic, Misic e Bas Dost, pelo menos para já.Nesse sentido, a formação B entrará em campo este fim de semana com muitos elementos juniores.