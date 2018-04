O autocarro que transportava os futebolistas do Manchester City para a visita ao Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões , foi atingido com vários objetos arremessados por adeptos dos reds.Vários adeptos da equipa da casa atiraram garrafas e latas contra o autocarro dos citizens, no qual viajava o português Bernardo Silva, que atravessou uma atmosfera de fumo vermelho despoletado por outros adeptos do Liverpool e acabou por entrar no estádio de Anfield com as janelas danificadas.Em comunicado, o Liverpool já pediu desculpa pelo sucedido e disse "condenar nos termos mais fortes possíveis as cenas que precederam o jogo", destacando um comportamento "totalmente inaceitável" e mostrando-se disponível para cooperar com as autoridades inglesas.Em declarações à BT Sports antes do jogo, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, lembrou o atentado contra o autocarro do Borussia de Dortmund, na temporada passada, que deixou ferido Marc Bartra, para explicar que "ninguém esperava" um acontecimento destes."Não entendo. Fizemos tudo o que pudemos para evitar este tipo de situações e, da parte do Liverpool, peço desculpa", declarou o alemão Jürgen Klopp, treinador dos reds.