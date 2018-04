Danilo Pereira tem lesão grave e falha Mundial

Herrera e Óliver Torres foram os primeiros companheiros de equipa a reagir ao azar do internacional português, dedicando-lhe mensagens nas redes sociais.

Danilo Pereira lesionou-se com gravidade, ao que tudo indica no tendão de Aquiles, e vai enfrentar uma longa paragem, que o tirará certamente das opções de Fernandos Santos para o Mundial da Rússia.



Segundo as informações recolhidas, tratar-se-á de uma rotura parcial que poderá necessitar de uma intervenção cirúrgica. O tempo de paragem vai depender sempre da recuperação, mas há o risco de só voltar a competir em 2019.



Herrera e Óliver Torres foram os primeiros companheiros de equipa a reagir ao azar do internacional português, dedicando-lhe mensagens nas redes sociais.



É de esperar que o FC Porto clarifique o sucedido até ao final do dia.