Médio argentino conta que o presidente apoia mas não interfere no trabalho de Jorge Jesus.

Numa entrevista ao jornal espanhol Marca Rodrigo Battaglia contou como é ter Bruno de Carvalho no banco durante os jogos do Sporting.



"Ele não fala, quase não o ouço durante os jogos... Ele está no banco mas quem fala é o treinador. Apoia muito, mas poucas vezes o ouvi dizer alguma coisa. Dá-nos uma palmada nas costas antes de entrarmos em campo, em sinal de apoio, e nada mais."



E Jorge Jesus? "O mister aqui é muito importante. Ganhou tudo no país, tem muita experiência e é fantástico podermos tê-lo connosco porque aprendemos muito", conta o médio, de 26 anos.



Battaglia não perde a esperança de ser chamado à selecção argentina para o Mundial. "Desde que estou no Sporting sinto-me mais jogador, melhor formado, com mais ideias. Vou crescendo e consumindo as ideias do treinador, sinto-me bem, sinto-me maduro. Vivo o dia a dia e tento não pensar muito no futuro. Dou o meu máximo mas como é óbvio tenho o sonho de voltar a vestir aquela camisola, isso seria lindo... Mas tenho de continuar a trabalhar bem aqui, se amanhã for chamado, irei feliz."





E mesmo que não seja convocado, Battaglia vai torcer pela sua selecção, que considera ser favorita na Rússia. "Desde que me conheço por gente que a selecção da Argentina é favorita. Sempre. E na Rússia não será diferente. Somos favoritos e digo isto não apenas por ser argentino, mas pela qualidade dos jogadores que temos e pela a equipa que estamos a formar. Espanha, Brasil e Alemanha também têm potencial, mas eu estou claramente com a Argentina."