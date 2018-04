Ultras do At. Madrid presentes no treino em protesto contra alteração no emblema

Tensão entre claque e direcção colchonera aumenta.

O treino do At. Madrid que decorreu na manhã desta quarta-feira no centro de estágio dos colchoneros, um dia antes do confronto com o Sporting na Liga Europa, ficou marcado pela presença de alguns ultras do At. Madrid, em protesto contra a alteração do emblema do clube levada a cabo pela direcção.



Enquanto a equipa de Diego Simeone treinava num dos campos do complexo, cerca de uma dezena de adeptos estendeu uma tarja onde se podia ler 'Vivo pelo teu escudo, é um sentimento'. Apesar do descontentamento patente na mensagem, os referidos ultras não encetaram quaisquer cânticos ou acções de protesto.



A tensão quanto ao tema tem vindo a crescer, em especial ao longo da última semana, quando foi dado a conhecer que as camisolas do At. Madrid para a próxima época vão contar alterações no emblema.



Na última jornada do campeonato, na recepção ao Deportivo, multiplicaram-se os cânticos que deixavam claro que "no escudo não se toca". O capitão de equipa, Gabi, chegou mesmo a fazer uma conferência de imprensa para amenizar os ânimos, mas a verdade é que a disputa mantém-se e é provável que se volte a verificar no jogo de amanhã com o Sporting.