O presidente do Olympiacos, que também é dono do Nottingham Forest, em Inglaterra, perdeu as estribeiras perante os maus resultados da equipa na Superliga grega. Conta a imprensa helénica esta terça-feira que Evangelos Marinakis mandou os jogadores da equipa principal de férias e ainda aplicou uma multa de 400 mil euros a cada um deles. Diz que vai acabar a época com os sub-20.A imprensa do país conta o que Marinakis disse no balneário, depois do empate com o Levadiakos (1-1). "Vocês só pensam nas vossas casas bonitas e nos carros. Não vos preocupa a equipa. Os jogadores sub-20 amam mais o Olympiacos e os seus adeptos do que vocês! Pago milhões para que não vos falte nada! Despedi três treinadores e no final parece que vocês é que eram os culpados", disse."Vou construir o Olympiacos do princípio, fazer a equipa com que sempre sonhámos. Eu e os adeptos já aguentámos isto demasiado tempo. Vocês vão de férias já hoje", acrescentou.O Olympiacos é terceiro, a 3 pontos do líder AEK.