Avançado enaltece qualidades do técnico e deixa agradecimento à estrutura verde e branca.

Poucos meses após ter regressado ao Sporting, Fredy Montero realçou toda a sua felicidade com o facto de ter voltado àquela que considera ser a sua "casa". O avançado colombiano, de 30 anos, deixou por isso o agradecimento à estrutura dos leões e elogiou, em particular, Jorge Jesus.



"Fiquei muito feliz quando o meu empresário me falou que havia a oportunidade de regressar ao Sporting. Não hesitei. Obrigado, obviamente, ao presidente, ao André Geraldes [team manager do Sporting] e ao mister Jorge Jesus por esta chance", sublinhou Montero, em entrevista ao programa 'Porta 10A', da Sporting TV.



Já com 14 jogos nas pernas neste regresso a Alvalade, por entre os quais soma três golos, 'El Avioncito' reconhece o papel importante de Jorge Jesus no seu crescimento, rotulando-o mesmo como um "pai".



"É como se fosse o meu pai, tem o mesmo temperamento que ele. Os jogadores sabem que ele defende muito as ideias que tem. É como se tivesse voltado para os tempos de menino, em que o meu pai dizia 'senta-te' e lá ia eu sentar-me. O mister diz que as suas equipas jogam de uma determinada forma e é assim que tem de ser. É um treinador que vai sempre tirar o potencial máximo de qualquer jogador", rematou.