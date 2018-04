Jogador terá sido aliciado para perder

O Ministério Público está a investigar alegados casos de aliciamento de jogadores para perderem, na Associação de Futebol de Viseu.Um dos episódios envolve um jogador do Carregal do Sal que terá sido aliciado com dinheiro por elementos ligados à equipa da Sampedrense. Ambos os clubes disputam a Divisão de Honra."Isso está em segredo de justiça e por isso não faço comentários", disse o presidente do Carregal do Sal, Paulo Catalino.