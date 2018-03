Treinador do Belenenses dá "murro na mesa" e pede mais respeito pelos profissionais do futebol.

A denúncia anónima feita junto do Ministério Público sobre alegadas suspeitas de corrupção no Belenenses-FC Porto de segunda-feira mereceu uma resposta enérgica por parte de Silas, treinador dos azuis, na ante-visão da partida.



"Há que ter respeito pelos profissionais! Jogámos contra o Benfica e veio um senhor qualquer falar de antigos negócios que o Benfica teve com o Belenenses, que condicionaram o jogo. Empatámos com o Benfica, que era um resultado bom para nós e até para quem levantou a suspeição, meteram a viola no saco. Agora jogamos com o FC Porto, vem a história de denúncias anónimas que não fazem sentido nenhum", começou por dizer, irritado, o treinador.



"Todos jogaram contra o FC Porto [Benfica, Sporting e Sp. Braga], ninguém esteve perto de ganhar. Mas se não ganharmos ao FC Porto somos suspeitos de corrupção. Não cabe na cabeça de ninguém. Não faz sentido falar de jogadores como o Tiago Silva, que foi expulso contra o Benfica, e dizerem que foi de propósito. Não faz sentido falar do Vagner, que fez o passe para o FC Porto, e dizer que fez de propósito. São jogadores que dedicam toda a vida ao futebol e depois colocam em causa a sua honra... É preciso respeito pelos profissionais! Isto é brincar ao futebol!"



E Silas prossegue, na defesa dos atletas: "Estes jogadores não caíram no futebol de pára-quedas! Trabalharam a vida inteira para estar aqui. É preciso mais respeito! Quando eu jogava, cada oportunidade destas era uma oportunidade linda para um jogador poder mostrar-se. Agora não. Agora os jogadores têm medo de errar porque são acusados de corrupção. É importante respeitarem os jogadores que fazem tudo por este desporto. Vivemos disto e temos de ser todos nós a defender um pouco o futebol. Isto assim não é nada!"



O treinador do Belenenses afirmou hoje ser necessário "valentia e atrevimento" para enfrentar o FC Porto e assegurou que os 'azuis' "não vão ficar metidos lá atrás", na partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Perspetivo um jogo muito difícil. Vamos defrontar aquela que tem sido a melhor equipa em Portugal, a que tem tido menos oscilações, que tem o segundo melhor ataque, a melhor defesa e uma equipa que ganha muitos duelos individuais. É, provavelmente, o jogo mais difícil que tivemos até aqui e que vamos ter até final", afirmou Silas, em conferência de imprensa.



Apesar das dificuldades esperadas frente ao FC Porto, Silas disse que o conjunto do Restelo não se vai restringir à sua zona defensiva e que vai procurar criar situações de finalização.



"Temos de ser atrevidos, valentes e jogar muito concentrados, porque eles são muito fortes nos duelos individuais. Temos de procurar arranjar situações de finalização. Não vamos estar sempre metidos atrás, apesar de sabermos que, em determinados momentos, vão estar mais trás. Mas, seguramente que não vamos ficar metidos lá atrás", vincou.