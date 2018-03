Jogador do Albacete cai do 3.º piso de um hotel

Pelayo Novo foi encontrado por dois companheiros de equipa em estado grave.

A imprensa espanhola noticia este sábado que Pelayo Novo, médio do Albacete (2ª Divisão), de 27 anos, foi ferido com gravidade após uma queda no vazio a partir do terceiro andar de um hotel, onde a equipa está alojada, em Huesca, cidade onde deverá defrontar o clube local esta tarde.





O jogador foi encontrado pelos companheiros de equipa, Rubén Miño e Susaeta, que alertaram os serviços de emergência médica. Foi mobilizado um helicóptero para o local.



Os médicos conseguiram estabilizar o jogador no local, acabando depois por ser foi transportado para o hospital de Saragoça entubado e consciente.



São desconhecidas, para já, as circunstâncias em que ocorreu o incidente e o encontro entre o Albacete e o Huesca pode ser adiado.



O clube confirmou o acidente em comunicado:



"Pelayo Novo sofreu esta manhã um aparatoso acidente no hotel da concentração da equipa. O nosso jogador, que se encontra estável, está a ser transportado desde o local da concentração da equipa para o hospital de Saragoça. Está a ser acompanhado pelo staff médico do clube.



Oportunamente daremos mais informações sobre o estado do nosso futebolista.



O Albacete quer agradecer ao SD Huesca o interesse e a predisposição para ajudar, bem como aos outros clubes, instituições e demais organismos desportivos que se interessaram pelo estado do nosso jogador."



Entretanto, a Liga Espanhola anunciou o adiamento do encontro devido ao acidente com Pelayo Novo.