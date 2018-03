Treinador prefere manter-se à margem do ambiente de crispação que marcou a semana antes do jogo com o Sporting de Braga.

A semana que antecedeu o jogo entre o Sporting de Braga e Sporting, que se irá disputar amanhã, pelas 20h30, ficou marcada por um ambiente de crispação entre os dois clubes. Jorge Jesus garante, no entanto, que em nada influenciou a preparação dos "leões" para esta 28.ª jornada.



"Influenciou zero. O trabalho foi feito em função do que trabalhamos durante a semana tendo em conta os nossos pontos fortes e os do adversário. Tudo o que se passou fora do jogo jogado não tem influência alguma", afirmou o técnico esta sexta-feira em conferência de imprensa, citado pelo Record.



E prosseguiu: "Em Portugal há dois jogos: um dentro e outro fora do campo que é a comunicação. O nosso adversário achou que tinha de começar o jogo fora de campo e trouxe o Battaglia para campo e estávamos todos preparados para isso sabendo que quem lançou o cenário tem uma estratégia. Espero que os adeptos do Sp. Braga respeitem os adeptos do Sporting e a equipa. Para mim não é nada de anormal".



Rafael Leão é baixo no Sporting



Ainda em conferência de imprensa, o técnico leonino confirmou que o avançado Rafael Leão está lesionado e é baixa certa para a visita ao reduto do Sporting de Braga.



Recorde-se que o jovem jogador do Sporting saiu lesionado do encontro da Seleção de Sub-21 diante da Suíça, contraíndo uma lesão muscular na perna esquerda.



"Tivemos alguns problemas, nomeadamente com o Rafael Leão, que está fora do jogo. Tivemos mais alguns problemas de pormenor em alguns jogadores, como o Bas Dost, mas são situações que vamos resolver até à hora do jogo. Há alguns jogadores que vieram tocados das selecções. Amanhã ainda teremos um treino e, tirando o Rafael, acreditamos que podemos recuperar todos os jogadores", frisou o treinador do clube de Alvaldade.