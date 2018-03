Sporting condenado a pagar 468 euros ao Benfica

O Sporting foi condenado pela secção não-profissional do Conselho de Disciplina (CD) a pagar 468 euros ao Benfica como reparação dos danos causados pelos seus adeptos no pavilhão da Luz durante o encontro da 18ª jornada da Liga Sportzone, disputado no dia 24 de fevereiro.

Os leões foram punidos ao abrigo do artigo 209 do Regulamento de Disciplina da FPF, que fala em comportamento incorreto do público.