João Sousa nos 'oitavos' do Masters 1000 de Miami

Português bateu Jared Donaldson em três sets

O tenista português João Sousa, atual 80.º colocado do ranking ATP, assegurou este domingo o apuramento para os oitavos-de-final do Masters 1000 de Miami, ao bater em três sets o norte-americano Jared Donaldson, com parciais de 1-6, 6-3 e 6-4, num encontro resolvido ao cabo de 1:53 horas.



É mais um feito histórico para o ténis português, uma vez que nunca um tenista nacional havia chegado aos 16 melhores de um Masters 1000 em piso rápido. Os únicos a alcançarem-no, mas em terra batida, tinham sido Fred Gil ('quartos' em Monte Carlo 2011) e, claro, João Sousa ('quartos' em Madrid 2016).



Na próxima ronda, a disputar na terça-feira, o tenista português de 28 anos terá pela frente o jovem sul-coreano Hyeon Chung, atual 23.º do ranking ATP e recentemente semifinalista do Open da Austrália.



Para já, Sousa, que celebra 29 anos na quinta-feira, tem garantidos 71 mil euros e 90 pontos, que o farão reentrar no top 70 do ranking mundial.