A nova Loja Verde do Sporting, situada na baixa de Lisboa, em concreto na Rua Augusta, junto ao Elevador de Santa Justa, foi vandalizada. Isto depois de ainda nem sequer se terem cumprido 24 horas desde que o espaço foi inaugurado por Bruno de Carvalho.Como é visível nas fotografias, em duas das portas de acesso à loja o emblema dos leões foi arrancado, presumivelmente durante a madrugada.Recorde-se que esta é a primeira Loja Verde fora do Estádio de Alvalade. Na cerimónia de inauguração, que teve lugar ao final da tarde de sexta-feira, muitos sportinguistas acorreram ao novo espaço e tiveram a oportunidade de privar com Bruno de Carvalho, Jorge Jesus e atletas das diversas modalidades do clube