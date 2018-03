Com os dois golos marcados fora de horas ante o Egito , Cristiano Ronaldo voltou a escrever mais uma página dourada na sua carreira já repleta de momentos inesquecíveis. Agora, com o tal bis, o melhor do Mundo chegou aos 81 golos pela Seleção Nacional, entrando no pódio dos dois maiores goleadores de seleções, superando o japonês Kunishige Kamamoto, que tem 80.Pela frente de CR7 estão, então, apenas mais dois nomes. O primeiro pode ser apanhado em breve, ao passo que o primeiro lugar vai exigir um pouco mais de trabalho... O húngaro Ferenc Puskás, com 84, é o próximo que se segue nesta 'caça', ficando depois a faltar apenas o iraniano Ali Daei, líder incontestado, com 109 golos.Ronaldo espreita pódio dos maiores goleadores de seleções