A Selecção Nacional chegou esta quinta-feira à tarde a Zurique - onde amanhã defrontará o Egipto, num encontro particular (19h45) - e, antes da entrada na unidade hoteleira na cidade suíça, uma adepta fanática por Cristiano Ronaldo desatou a correr e tentou aparecer à frente do capitão de Portugal. Uma situação que originou a pronta intervenção das forças de segurança, que rapidamente interceptaram a adepta em questão. Algo que a deixou inconsolável, pelo facto de não ter conseguido chegar perto do seu ídolo.Pese este episódio, a chegada dos campeões europeus foi relativamente pacífica.