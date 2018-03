A Fiorentina anunciou esta segunda-feira que o centro de treino do clube será rebaptizado com o nome do antigo capitão da equipa Davide Astori, que morreu há duas semanas na sequência de uma paragem cardio-respiratória."Esta era a sua casa. Aqui treinava todos os dias, aqui estava com os seus colegas de equipa. Pareceu-nos por isso evidente que esta infraestrutura deveria passar a ostentar o seu nome", anunciou o presidente executivo do clube, Mario Cognigni.Davide Astori foi encontrado morto em 4 de Março no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine.De acordo com as conclusões da autópsia, o jogador sofreu uma "morte cardíaca", devido a uma bradiarritmia", provavelmente por causas naturais.Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, actuava na Fiorentina desde 2015/16, depois de passagens por AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.O centro desportivo do Fiorentina era até aqui designado Centro Campini.