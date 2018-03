Bruno de Carvalho e a entrevista de Adrien: Espero que a tradução esteja toda errada

Presidente do Sporting pede "gesto honesto e de homem" ao médio

Através de uma longa mensagem partilhada na sua página de Facebook - onde passou em revista "um dia de Sporting", Bruno de Carvalho reagiu à entrevista dada por Adrien Silva ao jornal inglês The Guardian, na qual o médio do Leicester admitiu ter ficado frustrado com o presidente leonino aquando da saída para o emblema inglês.



No excerto relativo a Adrien, BdC admite esperar que tudo não passe de uma má tradução. Caso contrário, refere, nesse caso no seu entender o "Sporting falhou muito no trabalho de o fazer um Homem".



"Uma entrevista que espero esteja mal traduzida, pois ouvir que Adrien está desiludido comigo é para rir ou chorar, dependendo do estado de espírito. Então o novo Clube dele é que se atrasou 14 segundos porque não queria assinar a nossa versão do contrato, pois queriam escrever tudo igual mas no papel do clube deles... Depois, sem termos qualquer responsabilidade, dei ordens ao meu departamento jurídico para ajudar o do Leicester para tentarmos junto da FIFA solucionar o caso... Depois, veio a Lisboa ser homenageado no Estádio onde esteve a conviver comigo e com a minha família. Já para não falar num jogo em que ele saiu de maca e onde havia que analisar se havia alguma lesão grave ao nível da coluna, e fui eu que estive a seu lado e em contacto durante toda a noite com a família dele a acalmá-los e a fazer-lhes o ponto de situação... Enfim, espero que a tradução esteja toda errada, pois se estiver correcta digo já que o Sporting CP falhou muito no trabalho de o fazer um Homem. E espero não ter de falar mais sobre este assunto, e que Adrien tenha o gesto honesto e de Homem de vir emendar toda esta mensagem que saiu e que em nada corresponde à verdade", pode ler-se na publicação de Bruno de Carvalho.



Em entrevista ao jornal inglês, o jogador português afirmou não estar frustrado com o Sporting, "mas com o presidente", afirmando que as duas entidades são distintas. "Ele tentou, penso eu, proteger o seu clube. Mas no futebol é mais importante, quando representas um clube, protegeres o ser humano, ou o jogador", disse ainda o médio do Leicester.