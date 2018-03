Neymar contou aos amigos os motivos pelos quais está agastado com a liga francesa

Também o nível das equipas do campeonato desiludiu o avançado brasileiro. Apostado em ser um dia considerado o melhor jogador do Mundo, o craque vê a pouca qualidade da maioria das equipas como um factor que o puxa em sentido contrário a esse objetivo.



Outro dos aspetos que não agrada ao brasileiro é a qualidade e características dos relvados da Ligue 1. Por vezes, a relva é deixada alta propositadamente como uma estratégia para contrariar o poderoso futebol do PSG.



Mas nem só de coisas exteriores ao PSG se queixa Neymar. O jogador também faz referência ao facto de viajar muito de autocarro pelo país, algo que em Barcelona não acontecia tanto, pois as cidades eram mais afastadas e a equipa utilizava o avião para as deslocações.



Por último, o facto de os parisienses obrigarem os jogadores a estarem em concentração na véspera dos jogos também não é algo que deixe Neymar de sorriso na boca. O brasileiro estava habituado ao regime de Camp Nou, no qual os atletas só precisavam de se apresentar no próprio dia de jogo.

Neymar está desiludido com o campeonato francês e daí ganhar força a ideia de regressar à liga espanhola, onde o Real Madrid está atento ao brasileiro. O portal UOL Esporte adianta algumas razões pelas quais o jogador não se sente bem no Paris Saint-Germain e que terá contado aos amigos.