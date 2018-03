A carregar o vídeo ...

O jogo terminou com a vitória do Beijing Guoan por 3-0.

Nico Gaitán, jogador do Dalian Yifang e que em Portugal representou o Benfica, sofreu esta sexta-feira uma contusão cerebral com perda de conhecimento na partida diante do Beijing Guoan.O extremo argentino perseguia a bola quando chocou com Li Lei e caiu inanimado no relvado. De imediato foi socorrido pelos colegas e pelo árbitro da partida. O belga Ferreira-Carrasco preocupou-se em abrir a boca do colega para evitar uma eventual asfixia.Gaitán acabou por recuperar os sentidos pouco depois sem ter noção do que aconteceu. O jogador foi conduzido ao hospital e encontra-se em observação.