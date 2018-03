Rúben Semedo foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana no seguimento da entrega do recurso da defesa há exactamente 15 dias e espera agora que aquela entidade avalie as suas declarações para tomar uma decisão sobre se mantém a medida de coação mais gravosa ou se revoga a prisão preventiva decretada há cerca de 20 dias.Recorde-se que o futebolista português, de 23 anos, encontra-se preso preventivamente em Valência por estar acusado de tentativa de homicídio, sequestro e posse ilegal de arma. A defesa do jogador espera que o Tribunal possa revogar a medida de coação mais gravosa o que, a acontecer, poderá levar à saída em liberdade de Rúben Semedo, restando depois saber se serão aplicadas algumas injunções, como, por exemplo, uma apresentação periódica na esquadra da cidade onde tem residência.O Tribunal só deverá pronunciar-se na próxima semana sobre o assunto.