Antero Henrique contradiz presidente do PSG sobre Neymar

Neymar encontra-se no Brasil a recuperar de lesão, mas o seu futuro continua a fazer correr muita tinta. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, já afirmou mais do que uma vez que o internacional brasileiro não irá deixar o clube no final da temporada , mas segundo o Le Parisien, o director desportivo do clube, Antero Henrique, não terá a mesma opinião.