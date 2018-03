Académica e Benfica avançam com processos contra Nuno Saraiva

O Benfica anunciou este sábado que avançou com "processos cíveis e criminais" contra Nuno Saraiva, director de comunicação do Sporting, por causa das afirmações proferidas a propósito do jogo entre o Benfica B e a Académica. "A Sport Lisboa e Benfica SAD determinou a instauração imediata dos competentes processos cíveis e criminais, no âmbito da justiça desportiva e civil, ao director de comunicação do Sporting Clube de Portugal, pela gravidade das suas afirmações em relação ao jogo realizado ontem, para o Campeonato da Segunda Liga, entre o Sport Lisboa e Benfica e a Associação Académica de Coimbra. Declarações totalmente absurdas, injuriosas e difamatórias que ofendem a reputação das instituições em causa e de todos os profissionais dos dois clubes, e que devem merecer a máxima atenção por parte dos responsáveis das competições desportivas", lê-se no comunicado do clube da Luz.Também a Académica já reagiu às palavras de Nuni Saraiva, anunciando que encaminhou a questão "para o departamento jurídico" , "exigindo a reparação de todos os danos daí resultantes, que serão integralmente entregues a Instituições de Solidariedade Social"."A Associação Académica de Coimbra/OAF, não obstante as boas relações existentes com o Sporting, com o seu presidente, com a sua direcção e demais órgãos sociais, não pode deixar de desmentir, lamentar e repudiar as tristes e falsas declarações do funcionário sr. Saraiva. A AAC/OAF não confunde o Sporting, os seus representantes ou adeptos, por quem tem todo o respeito, com o funcionário sr. Saraiva. Pela nossa história, pelo nosso passado e pelos valores que nos orientam no presente, não podemos admitir a subserviência ou servir propósitos profissionais do funcionário Saraiva e dos seus ataques a outros clubes. Somos maiores do que isso. Exigimos respeito. Demarcamo-nos dessas guerras e dessas atitudes. Tratamos com igual respeito e educação todos os clubes e, por isso, exigimos o mesmo tratamento. A Académica não admite que seja retirado brio ou mérito às suas vitórias", escreveu ainda o clube.