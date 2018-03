Rui Vitória e as investigações ao Benfica: «No que me diz respeito e aos jogadores há muito mérito»

Técnico diz que casos na justiça não apagam o que foi feito dentro de campo.

Rui Vitória reagiu às investigações que pairam sobre o Benfica, nomeadamente a detenção de Paulo Gonçalves no âmbito da operação E-toupeira, sublinhando que, dentro do campo, tais situações não retiram mérito ao que foi conquistado pelos encarnados.



"Quando se ganham títulos e triunfos como tivemos, é o trabalho de muita gente, ninguém ganha campeonatos, provas, recordes se não houver trabalho e sacrifício de muita gente. No que me diz respeito e aos meus jogadores, há muito mérito, trabalho, união e isso é o maior trunfo que nós temos", começou por dizer o treinador das águias, quando questionado sobre se o caso dos emails e este processo mais recente colocam em causa o que o clube conquistou nos últimos anos.



Confrontado se estes casos podem afectar o rendimento da equipa em campo, Rui Vitória lembrou que o futebol português "está em ebulição há algum tempo" e que, por isso, os jogadores estão preparados para lidar com estas situações.



"Somos pessoas, seres humanos. Estamos a viver no futebol português e, no nosso caso em particular, o futebol português está em ebulição há algum tempo e temos alguma preparação, temos vivido com dificuldades dessa natureza. Os meus jogadores estão preparados, temos a capacidade de distinguir a função dentro do campo e a vida particular. Há algo que nos favorece muito, que é o Caixa futebol Campus. É a caixa forte. Quando lá entramos, é o que temos de fazer. Estamos preparados para o jogo de amanhã, estamos prontos e vacinados para o que é o futebol português", rematou o treinador do Benfica, garantindo: "Não preciso de blindar a equipa, todos sabem, dos mais novos aos mais velhos, estrangeiros, sabem o que têm a fazer. Não precisamos de blindar nada porque sabemos bem estar em todos os momentos das competições. Já perdemos, já ganhámos, já fizemos goleadas, já sofremos... Se há equipa preparada para ir ao combate, somos nós."