Salvio: «Jogo mais memorável foi contra o FC Porto na Taça de Portugal»

08.03.2018 22:07

Argentino disse ainda quem é o seu maior ídolo e o melhor amigo no futebol: Riquelme e Lisandro López.

Eduardo Salvio tem bem presente aquele que considera ser o jogo mais inesquecível que já viveu na sua carreira. O argentino recordou a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, na época 2013/14, contra o FC Porto, depois de as águias terem perdido 1-0 no Dragão.



"Lembro-me da Taça de Portugal contra o FC Porto em que ganhámos 3-1 aqui no Estádio da Luz. Demos a volta à eliminatória com um jogador a menos. Lembro-me desse jogo por todas as dificuldades que tínhamos e conseguimos aquele resultado", referiu o extremo em declarações ao site do Benfica.



Salvio respondeu ainda a outras questões, como quem é o seu maior ídolo e o jogador mais complicado que já enfrentou: "O meu ídolo de sempre é Riquelme. Via o jogo como ninguém e desde pequeno que o seguia. O mais difícil de enfrentar? Tive de oportunidade de jogar com e contra Messi. Para mim sempre foi o jogador mais difícil que enfrentei".



O argentino disse ainda que Lisandro López é o seu melhor amigo no futebol - vê-o como um "irmão" - e elegeu um jogador de topo mundial para cada posição do desporto rei: "De Gea, Piqué, Kroos e Messi".