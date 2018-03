Nelson Évora totaliza 9 medalhas em grandes competições

A última foi conquistada este sábado, no Mundial de pista coberta, em Birmingham

Nelson Évora, quase com 34 anos, voltou a colocar-se entre os grandes do triplo salto, com o bronze este sábado conquistado nos Campeonatos do Mundo de pista coberta, a sua nona medalha em grandes competições.



Com uma resiliência impressionante, que o levou a recuperar de lesões muito graves, começa o ano em excelente forma, ao conseguir o bronze em Birmingham, 10 anos depois de ter alcançado medalha idêntica em Valência, naquele que era o seu único pódio em Mundiais 'indoor'.



Este sábado, em Inglaterra, Nelson Évora bateu por sete centímetros, um recorde nacional com 10 anos, com 17,40 metros, a três centímetros do norte-americano Will Claye e a um do brasileiro Almir dos Santos.



Este início de 2018 é sequência de um excelente 2017, em que fechou o pódio nos Mundiais ao ar livre, atrás dos norte-americanos Christian Taylor e Will Claye.



Agora treinado pelo cubano Ivan Pedroso, Nelson já tinha sido campeão europeu de pista coberta, então com 17,20 metros.



Para o português, o palmarés chega às nove medalhas em grandes competições.



Em Mundiais, surpreendeu todos em Osaca'2007, com o título. Seria depois prata volvidos dois anos e bronze em 2015 e 2017. Logo a seguir a Osaca, foi campeão olímpico em Pequim'2008.



A estes sucessos junta o ouro dos dois últimos europeus 'indoor', a que acresce o terceiro posto no Mundial de pista coberta de 2008 e agora em 2018. Tem ainda mais sete lugares de top-8 a este nível, só como sénior.



A sua carreira sofreu uma fase de quase apagamento entre 2010 e 2012, com várias lesões, uma das quais bem grave (fratura da tíbia) e cirurgias, mas conseguiu superar isso e ressurgir a um nível de novo excecional, numa espécie de 'segunda carreira', que já assumiu pretender prolongar por mais alguns anos.



Desde o início da época passada que Nelson deu uma volta na sua carreira e deixou o treinador de sempre, João Ganço, pelo cubano Ivan Pedroso, recordista mundial do comprimento, que tem um grupo de treino em Madrid.



NELSON ÉVORA



Local/data de nascimento: Abidjan, Costa do Marfim, 20 abril de 1984 (33 anos).



Cabo-verdiano por filiação, foi depois naturalizado português a 27 de maio de 2002.



Clubes: Odivelas (até 1995), Benfica (1996 a 2001), FC Porto (2002 e 2003), Benfica (2004 a 2016) e Sporting (desde 2017)



Treinador: João Ganço (até 2016), Ivan Pedroso (desde 2017).





Principais recordes pessoais:



- Triplo salto: 17,74 metros (Osaca, 2007) - Recorde de Portugal



- Salto em comprimento: 8,10 metros (2007).





Principais resultados no triplo salto:



- Campeão olímpico em Pequim2008 (6.º em 2016)



- Campeão mundial em Osaca'2007, vice-campeão em Berlim2009; Bronze em Pequim2015 e Londres2017, quinto em 2011.



- 4.º (e 6.º no comprimento) no Europeu de Gotemburgo2006 (6.º no de Zurique2014)



- Campeão europeu de pista coberta em Praga2015 e Belgrado2017



- 3.º no Mundial de pista coberta de 2008 e em 2018 (4.º em 2016, 6.º em 2006)



- Campeão europeu de juniores em 2003 (comprimento e triplo)



- Bronze no Europeu de sub-23 em 2005



- 25 vezes campeão de Portugal (11 das quais em pista coberta, 11 no triplo ao ar livre).