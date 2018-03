Bruno de Carvalho cancela visita a Portalegre

O presidente do Sporting terá cancelado alegadamente por motivos de saúde.





Bruno de Carvalho cancelou a visita deste sábado a Portalegre, alegadamente por motivos de saúde. Estava prevista a assinatura de um protocolo com a Câmara, seguido de um almoço comemorativo do 27.º aniversário do Núcleo sportinguista local. Ao Alentejo, em vez do presidente leonino foi Bruno Mascarenhas.



Bruno de Carvalho assistou sábado no Dragão ao FC Porto-Sporting (2-1), tendo ficado sentado na tribuna ao lado de Pinto da Costa.



Autor: Luís Mósca.