A 21 de fevereiro deste ano, Itália registou a sua primeira vítima mortal devido à Covid-19. Era um residente de Vò, uma pequena cidade perto de Veneza e Pádua, no norte do país. Dois dias depois, as autoridades de saúde italiana responderam, colocando a localidade com cerca de 3 mil habitantes em quarentena durante 14 dias.

À volta de VòEuganeo foi montada a maior cerca sanitária da história de Itália: ninguém podia entrar ou sair, e todos os bens, fossem comida ou medicamentos, apenas podiam chegar à cidade se fossem autorizados pelo autarca local.

Poucos dias depois, Vo implementou uma estratégia semelhante à da Coreia do Sul: 97% da população foi testada - apenas os residentes externos não fizeram parte dos testes. No fim da primeira bateria de testes, a 29 de fevereiro, 3% da população tinha sido infetada - com os habitantes que não apresentavam sintomas como febre ou tosse a serem ordenados a ficarem em casa.

E a estratégia resultou: quando os testes se repetiram, a 6 e 8 de março, apenas 1% da população tinha testado positivo. Até ao fim de março, a propagação do vírus parou e deixaram de existir novos infetados.

Vò tornou-se um caso de estudo para virologistas italianos, incluindo investigadores da Universidade de Pádua, que recolheram dados dos testes, no início e fim da quarentena na cidade.





De acordo com o estudo publicado na medRxiv e divulgado na revista científica Nature, a equipa descobriu que 43% das pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 não tinham qualquer sintoma. Além disso, observaram que nenhuma criança foi infetada e que não existia grande diferença no contágio da doença entre aqueles que apresentavam sintomas e aqueles que demonstravam ser assintomáticos.



Na primeira bateria de testes, conduzida a 29 de fevereiro e em que foram contabilizados 73 casos positivos para a Covid-19, 30 destes não apresentavam sintomas. Na segunda bateria de testes, entre 6 e 8 de março, Vo tinha 29 casos de coronavírus - 13 deles sem sintomas. Destes, oito eram novos infetados e cinco deles não apresentavam sintomas.





Os dados recolhidos pela Universidade de Pádua, ainda não revistos, indicam ainda que o R0 - fator utilizado para caracterizar o grau com que uma doença é transmitida - foi diminuindo gradualmente desde o início da quarentena. Este número básico de reprodução tinha um valor entre 2,1 e 2,7, a 24 de fevereiro. No início de março, era já abaixo de 1.

O próximo objetivo destes investigadores da Universidade de Pádua passa agora por realizar um inquérito serológico para clarificar a imunidade e a real exposição da população à Covid-19, incluíndo crianças.

Para virologistas italianos, o "modelo de Vò" é já um exemplo e mostra que o combinar do isolamento com testes intensivos resulta e permite evitar a propagação do vírus - pelo menos em meios mais pequenos. Além disso, o estudo apresentado aponta o papel que têm indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos na transmissão da Covid-19, o que mostra o quão difícil é controlar a doença sem distanciamento social.