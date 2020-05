A carregar o vídeo ...



Nota: este artigo contém dados retirados dos boletins epidemiológicos divulgados pela Direção-Geral de Saúde, que anunciou ter havido um erro de dados que divulgava, devido a uma duplicação de casos, desde 25 de abril. Esse anúncio ocorreu no dia 2 de maio, depois de o artigo ser realizado.



Depois de conhecidos os primeiros casos do novo coronavírus a 2 de março, Portugal conta já com mais de 25 mil infetados e mais de mil mortes causadas pela Covid-19. Lisboa é o concelho com mais casos confirmados (1.496), mas a região Norte é a que acumula mais infetados, com mais de 15 mil, e cinco concelhos com mais de mil casos. Eis como o coronavírus evoluiu em Portugal.

As informações sobre concelhos apenas foram divulgadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) a 24 de março. Nesse dia, o país contabilizava pouco mais de dois mil casos, e apenas três municípios apresentavam mais de cem: Lisboa, Porto e Maia. A cerca sanitária em Ovar tinha começado há uma semana e o 1.º período de estado de emergência há dois dias.

Por altura do 2.º período do estado de emergência, no início de abril, o país já ultrapassava os 20 mil casos da Covid-19. Durante este tempo, o número de infetados em Vila Nova de Gaia mais do que duplicou, aproximando-se dos números de Lisboa e Porto.

Com o início do 3.º período de estado de emergência, Lisboa destacou-se como o concelho com mais infetados pelo novo coronavírus e a lista dos 20 concelhos com mais casos é dominada por 13 municípios do Norte do país - Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Braga, Gondomar, Maia, Valongo, Guimarães, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Felgueiras e Paredes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, definida pela NUTS, contém cinco concelhos entre os 20 com mais casos da Covid-19 - Lisboa, Sintra, Loures, Cascais e Amadora -, enquanto o Centro possui dois: Ovar e Coimbra. Alentejo, Algarve, Madeira e Açores não têm qualquer concelho entre aqueles com mais casos do novo coronavírus.

Para comparação, os 10 concelhos com mais casos representam cerca de 40% de todos os 25 mil casos do país, mas apenas cerca de 20% da população de Portugal. Se extendermos aos 20 concelhos com mais infetados, são mais de 13 mil casos da Covid-19 - 55% dos mais de 25 mil casos atuais.

Entre os 15 concelhos com mais casos do novo coronavírus, todos eles estão entre os 50 municípios mais populosos do país, o que faz sentido: mais pessoas, mais casos.

No entanto, os concelhos com mais casos nem sempre são os mais afetados. Se compararmos o número de infetados à população de cada um destes concelhos, Lisboa é apenas o 39.º concelho mais afetado do país, com 0,29% da população com casos da Covid-19. Vila Nova de Gaia e Porto, segundo e terceiro da lista em número de casos, são o 16.º e 13.º, respetivamente.

Então qual é o concelho mais afetado de Portugal?

Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, tem apenas 72 casos confirmados mas, devido à sua população de pouco mais de 6.500 habitantes, tem 1,10% da população infetada pela Covid-19. A maioria dos casos foram confirmados no lar da Misericórdia de Foz Côa, onde se registaram, segundo a Unidade de Saúde Publica local, seis mortes e 51 pessoas recuperadas entre 76 infetados.

O segundo concelho mais afetado é Ovar, com 565 casos. O município do distrito de Aveiro tem 1,04% da população infetada pela Covid-19 e é o 11.º com mais casos no país. Devido à sua situação epidemiológica, foi declarado um estado de calamidade e imposta uma cerca sanitária a Ovar no dia 17 de março, cerca essa que começou a ser levantada um mês depois. Desde então, Ovar confirmou mais 33 casos do novo coronavírus.

O terceiro concelho mais afetado do país é Valongo, no distrito do Porto. O município nortenho contabiliza 729 casos, o que representa 0,75% da sua população de quase 100 mil habitantes.

Algum dos concelhos entre os mais afetados estão entre os que têm mais casos - como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Braga, Felgueiras e Santo Tirso, todos no Norte - mas outros fogem à regra.

Nesta lista dos concelhos mais afetados estão alguns municípios mais pequenos como Castro Daire, Melgaço, Resende e Monção - todos com pouco menos de 100 casos, mas todos eles com menos de 25 mil habitantes.

Veja a sua distribuição no mapa de Portugal.

Numa altura em que o país se prepara para sair do seu terceiro período de estado de emergência e entrar em estado de calamidade deste domingo, Portugal está agora relativamente longe daquilo que parece ter sido o pico de casos e mortes. O número de recuperados da Covid-19 ultrapassou o de mortes a 21 de abril e o número de internados tem vindo a baixar nos últimos dias.

Neste gráfico estão representadas todas as mortes, mesmo as que aconteceram fora de hospitais. De acordo com a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, esta quarta-feira, 93% dos óbitos haviam ocorrido em ambiente hospitalar.

É difícil poder dizer que o "pico" da Covid-19 já foi ultrapassado, até porque, com o levantamento das restrições pelo Governo, podem acontecer novas vagas.

Mas, atentando à média de infetados a cada sete dias, de maneira a eliminar valores anormais de novos casos diários, é possível observar que, para já, o "pico" da Covid-19 parece ter ficado entre os dias 2 e 4 de abril - precisamente o início do 2.º período de Estado de Emergência, com uma média semanal de mais de 780 casos confirmados por dia.

Atualmente, a média de novos casos por dia é de 295, a menor desde o último dia 25 de março, quando Portugal contava apenas cerca de três mil casos do novo coronavírus.

O "pico" de vítimas mortais diárias é diferente, dado que os sintomas da doença - e a sua severidade - podem levar vários dias a demonstrarem-se. Ainda assim, o maior número de óbitos por dia parece ter acontecido entre os dias 12 e 13 de abril, com uma média semanal de 34 mortes por dia. Atualmente, Portugal tem uma média semanal de 23 óbitos por dia - a mais baixa desde o dia 6 de abril.





Ao mesmo tempo, o número de internados tem vindo a descer quase gradualmente durante as últimas duas semanas - 14 dos últimos 15 dias registaram descida diária do número de internados, que é agora de 892, o valor mais baixo desde 1 de abril.

Dentro deste número, o total de casos em unidades de cuidados intensivos também tem conhecido um descréscimo considerável. O número total de casos graves é agora de 154, o mais baixo desde 29 de março. Este número representa 0,6% de todos os infetados.

O país com mais mortes pela Covid-19 é, neste momento, os EUA, com mais de 60 mil vítimas mortais – mais de 23 mil no estado de Nova Iorque, o mais afetado. Existem ainda quatro países europeus com mais de 20 mil mortos cada um: Itália, com quase 28 mil, Reino Unido com mais de 26 mil e Espanha e França, cada uma com mais de 24 mil óbitos.

Portugal, com mil mortes, está agora numa trajetória muito mais favorável que os países mais fustigados pelo novo coronavírus.

Entre todos os 20 países com mais casos da Covid-19 no mundo, Portugal é dos que tem uma taxa de letalidade mais baixa para a doença. Atualmente, a estatística tem uma percentagem de 4% em Portugal, comparativamente à média mundial que é de 7,1%.

Os cenários mais graves de comparação entre infetados e mortes por Covid-19 são visíveis no Reino Unido, Bélgica e França, todos com taxas de mortalidade acima ou perto dos 15%. Itália, Holanda, Suécia e Espanha também apresentam taxas de letalidade superiores aos 10%. Os EUA, país com mais mortes por Covid-19, tem uma taxa de letalidade de 6%. Os únicos países com mais de 20 mil casos e abaixo de Portugal na taxa de letalidade – Equador, Índia, Peru e Arábia Saudita – são países com surtos recentes e, por isso, com pacientes em diferentes fases da doença.

Coronavírus mata mais mulheres, mas é mais mortal nos homens

O número de mortes pela Covid-19 em mulheres ultrapassou as mortes em homens a 21 abril. São agora 514 as vítimas mortais do sexo feminino e 493 as vítimas do sexo masculino. Destas, dez tinham idade inferior a 50 anos.

No entanto, a Covid-19 é mais mortal em homens. A taxa de letalidade do novo coronavírus em homens portugueses é de, atualmente, 4,8%, acima da média nacional de 4%. A taxa de letalidade em mulheres é de 3,4%.

Ao todo, foram confirmados quase 15 mil infetadas do sexo feminino e mais de 10 mil do sexo masculino.

A faixa etária com mais casos confirmados é a dos 50 aos 59 anos, seguida da faixa das pessoas entre os 40 e 49 anos e dos maiores de 80 anos, onde são verificadas mais fatalidades.

Os sintomas mais frequentes da Covid-19 em Portugal são a tosse, a febre, e dores musculares.