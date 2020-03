Veja aqui onde pode comprar a sua SÁBADO

Milhares de postos de venda resistem à crise provocada pela pandemia de coronavírus e permanecem abertos ao público nos termos da legislação. Saiba onde comprar adurante os próximos dias no pesquisador especialmente criado para facilitar a consulta ao leitor. Só tem que escrever no campo de pesquisa o seu conselho e procurar a banca mais próxima da sua residência porque, não esqueça, é lá que tem que permanecer após as suas compras essenciais.