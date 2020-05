ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de abril de 2020.

Os estudantes de saúde, design, música, teatro ou arquitetura estão entre os mais afetados pelo ensino a distância. Sem as aulas práticas, muitos temem estar a perder o semestre.Num inquérito da Associação Académica de Lisboa (AAL), 21,5% disseram não estar a ter aulas -- mesmo que por viodeoconferência. Noutro inquérito, 70% dos alunos do IADE lamentaram não ter acesso a "ferramentas essenciais para o desenvolvimento académico". Ainda que, diz Manuel Cabaço, presidente da associação de estudantes desta instituição, continuem a pagar a propina por inteiro. "Não faz sentido", critica Bernardo Rodrigues, da AAL, que escreveu ao ministro do Ensino Superior referindo-lhe que houve uma "notória falta de preparação das instituições do ensino superior".Numa investigação dasobre as principais dificuldades do ensino remoto, registam-se também fraudes em avaliações online ou alunos que não conseguem chegar ao fim dos testes, porque Internet caiu. As instituições não estavam "totalmente preparadas", assume a reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues.