"Estados Unidos perto das 100 mil mortes, uma perda incalculável": Esta é a frase que está a correr o Mundo e faz manchete do jornal norte-americano The New York Times deste domingo. Em causa estão as vítimas mortais do coronavírus nos EUA.





A capa do The New York Times

Na capa, surgem os nomes de 1.000 vítimas mortais entre as quase 100 mil já registadas no país.

De acordo com os números contabilizados até às 20h00 de sábado (01h00 de domingo em Lisboa), o país registou 1.103 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 96.983, segundo um balanço independente da Universidade Johns Hopkins. Também mais 18.467 foram infetadas nas últimas 24 horas, atingindo os 1.618.948 casos confirmados desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.