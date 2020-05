um político de dar abraços, conversar com todos e concordar com o povo.

Sua campanha eleitoral foi a mais barata de todas e a equipa cabia num carro que era frequentemente conduzido por seu filho".

Cuando los políticos son personas y no personajes.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal . Un ciudadano más. pic.twitter.com/bH17DC81Al — Rosa Tamés (@RosinaTames) May 18, 2020





Es Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. Este fin de semana hacía la compra en un supermercado de Cascáis. Con mascarilla, distancia adecuada, sin seguridad... tuve la suerte de entrevistarle y es tan cercano, sencillo y educado que parece un político de otro planeta. pic.twitter.com/odGpSroy5t — Miguel Valle Castaño (@miguelvalletv) May 19, 2020

Este domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , foi 'apanhado' numa ida às compras e a fotografia mostrava a descontração do político português na fila do supermercado. A imagem foi amplamente reproduzida em Portugal, no entanto, o ar descontraído do Presidente não deixou os portugueseds surpreendidos.Se por cá, a descontração de Marcelo não nos é novidade, por terras espanholas, a imagem surpreendeu. De ténis, máscara e calções, assim foi Marcelo fazer as suas compras."Um político de outro mundo", foi assim que Marcelo foi descrito por alguns utilizadores da rede social Twitter que ficaram rendidos à tão característica forma de estar do Presidente português. Houve ainda quem dissesse: "Quando os políticos são pessoas e não personagens. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, mais um cidadão".O jornal espanhol El País afirma que fórmula para o sucesso de Marcelo, que desde que foi eleito manteve sempre a popularidade, é simples: "