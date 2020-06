Alexandre Valentim Lourenço, o presidente da Ordem dos Médicos do Sul, alerta que pode ser possível fechar o Algarve caso apareça um surto de cem casos em Faro ou Portimão. Em entrevista ao Diário de Notícias , o médico alerta para a falta de médicos crónica da região: "É preciso saber se vão ser tomadas medidas excecionais para interromper o turismo no Algarve no meio do verão. Como se viu agora em Pequim, com um surto de cem casos, eles fecharam novamente a capital da China. Se nós de repente tivermos um surto de cem casos em Faro ou em Portimão vamos ter de fechar o Algarve."