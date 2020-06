Quão mortal é a Covid-19? A verdade que a taxa de letalidade não conta

Em menos de seis meses, a Covid-19 fez mais de 450 mil mortos e deixou mais de oito milhões de pessoas infetadas. No entanto, a questão sobre quão mortal é o vírus permanece. Em Portugal, a taxa de letalidade é de 4%, mas esta não conta a história toda pois é impossível assegurar que todos os infetados do país tenham já sido confirmados. Especialistas estão a debruçar-se sobre a taxa de mortalidade e apontam que a Covid-19 mate entre 5 a 10 em cada mil infetados.

São já quase seis meses a recolher dados de casos e mortes, mas calcular uma taxa de mortalidade que seja precisa e acertada em plena pandemia é um desafio: ela baseia-se no número total de infetados e óbitos - e não apenas aqueles que estão confirmados através de testagem.

O desafio, para calcular corretamente um taxa de mortalidade para a Covid-19, está em descobrir o número de infetados que não tenham qualquer tipo de sintomas. Assim como os números para conseguir a "imunidade de grupo", a chamada infection fatality rate (IFR) diz-nos quão perigosa é, realmente, a Covid-19 e que tipo de ameaça representa para a saúde pública.

Olhando para a taxa de letalidade da Covid-19, o único parâmetro visível que temos sobre o impacto da doença, vemos que, para um mesmo vírus, existiram abordagens radicais de diversos países, não só na hora de tomar medidas para conter a propagação mas também na contagem de infetados e mortes.

Em Março, a Organização Mundial de Saúde sobrestimou a Covid-19 anunciou que a taxa de letalidade global seria entre os 3 a 4%. Em Portugal, a taxa de letalidade é de 4% - morreram pouco mais de 1.500 pessoas entre 38 mil infetados -, mas, neste momento, a média europeia é de 8,2% e a média mundial é de 5,4%.

Países europeus como Bélgica, França, Itália e Reino Unido têm taxas de letalidade acima dos 14%, mas a Rússia tem uma taxa de apenas 1,4%. No entanto, ao mesmo tempo, a Rússia registou no mês de maio o maior número de mortes num mês dos últimos 10 anos - mesmo tendo confirmado pouco mais de cinco mil mortes por Covid-19 nesse período.

Mas, nas últimas semanas, estimativas têm apontado que cerca de 5 a 10 pessoas entre 1.000 infetados venham a morrer de Covid-19 - o que indica que a taxa de mortalidade se situa entre 0,5% e 1%.

Países do Médio Oriente, como Catar, Arábia Saudita ou EAU, têm apostado numa abordagem forte de testagem e as suas taxas de letalidade estão todas abaixo dos 1%.

Tal não significa que estes valores sejam verdade: é necessário comparar diferentes estirpes do vírus, comparar como o vírus ataca diferentes tipos de população em termos de idade, de género ou de etnicidade, além da existência de problemas de saúde associados a um maior risco de morrer por Covid-19.

E errar neste número pode levar governos de países a fazerem decisões catastróficas. "Se for calculado um IFR baixo, um país não agir de maneira tão rigorosa como deveria. Se for muito alto, haverá uma reação exagerada e poderão existir isolamentos desproporcionados", explicou à Nature Hilda Bastian, especialista deste tipo de estimativas ligadas à medicina.

Os primeiros estudos sobre a mortalidade da Covid-19 surgiram no fim de fevereiro, quando a OMS confirmou que 38 pessoas morreriam com Covid-19 por cada 1.000 infetados. Em Wuhan, o número chegou a ser de 58 mortes por cada 1.000 infetados, quando o vírus surgiu na região.

As estimativas eram, no entanto, exageradas porque não tinham em conta quantas pessoas tinham o vírus mas não tinham sido testadas - também por não se perceber o papel de assintomáticos na propagação do vírus.

Vários países lançaram as suas próprias estimativas de taxa de mortalidade desde então. Modelos experimentais apontaram para uma taxa de mortalidade de 0,6% na China, enquanto projeções colocaram o mesmo fator em 0,66%.

No Brasil, o número alcançado através de dados de prevalência do vírus foi de 1% e o governo de Espanha anunciou, através de um estudo sobre a população que tenha anticorpos, que a taxa de mortalidade no país era também de 1%. Em França, um estudo nacional em busca de anticorpos e da imunidade de grupo colocou em 0,7% a percentagem total de infetados que morreram devido ao vírus.

Na Suécia, país que tem sido criticado pela sua estratégia contra a Covid-19 e que tem testemunhado um crescente número de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de cerca de 9%, mas um estudo nacional aponta que a taxa de mortalidade é apenas de 0,6%.

Se estas previsões de taxas de mortalidade entre 0,5 a 1% estiverem corretas, tal quer dizer que existem entre 300 mil a 150 mil infetados em Portugal - com 266 mil a 114 mil destes a serem assintomáticos, e muitos deles a poderem transmitir o vírus. E isso também quer dizer que, apesar da testagem massiva que o país tem feito, apenas foram descobertos 12% a 25% de todos os casos.

Um estudo divulgado na passada sexta-feira pela organização Center for Global Development fez previsões de IFR para todos os países do mundo, prevendo que Portugal tem uma taxa de mortalidade de 1% - o que quer dizer que existem mais de 300 mil infetados pela Covid-19 no país - cerca de 2,8% de toda a população portuguesa.

Para este tipo de estudos, muitos países têm utilizado inquéritos de seroprevalência - que estudam a presença de anticorpos para a Covid-19, o que indica se o vírus está ou já esteve no corpo da pessoa inquirida. Neste momento, existem 120 inquéritos deste tipo em curso em todo o mundo.

Estas estimativas podem não ser completamente precisas pois não conseguem prever se alguma morte foi causada ou não pela Covid-19 - o que faz com que o número de óbitos seja menor e a taxa de mortalidade seja, consequentemente, menor. Ainda assim, oferece um valor mais aproximado à realidade de infetados num país e no mundo que a simples taxa de letalidade.

Por exemplo, se a taxa de mortalidade da Covid-19 for entre 0,5 e 1%, tal quererá dizer que o novo coronavírus é 5 a 10 vezes mais mortal que a gripe comum, mas 2 a 5 vezes menos mortal que a gripe espanhola que matou milhões em 1918.

O que diz a taxa de letalidade de Portugal?

No nosso país, a Covid-19 matou 40 em cada 1.000 casos confirmados. A sua maioria idosos. A região que concentra mais de metade das vítimas mortais é o Norte, mas esta não é a região com maior taxa de letalidade.

Os Açores têm apenas 150 casos confirmados e poucos confirmou durante o último mês, mas mais de 10% dos seus infetados morreram devido à Covid-19. A região do Centro do país é a segunda mais afetada pela Covid-19, com uma taxa de letalidade superior a 6%. Lisboa e Vale do Tejo tem uma taxa de letalidade de 2,7% e o Norte de 4,7%.

No último mês e meio, que tem registado um grande aumento de casos em Lisboa e nos concelhos próximos, a taxa de letalidade é relativamente baixa - 2,3% -, enquanto a taxa de letalidade no Norte é quase de 10%.

Comparando entre os vários meses, Junho tem sido o mês menos mortal da Covid-19 em Portugal, enquanto maio foi o mês mais mortal. Nos primeiros 18 dias deste mês, a taxa de letalidade foi de 2%, enquanto maio teve uma taxa de 5,4% e abril 4,8%.





A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou no início de abril que a população de assintomáticos seria estimado através de estudos serológicos. "Daqui a algum tempo saberemos, de facto, as pessoas que foram assintomáticas, porque Portugal, como os outros países, vai fazer estudos sorológicos para perceber que quantidade da sua população, que percentagem da sua população, desenvolveu anticorpos", indicou na altura a responsável da DGS.